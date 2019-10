(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Sono sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, dopo la nona giornata di campionato e in attesa del posticipo delle 21 fra Cremonese e Frosinone. Tre giornate sono state inflitte a Birindelli del Pisa, espulso ieri “per avere colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Dovranno invece osservare un turno di stop Da Cruz (Ascoli), espulso “per avere rivolto un’espressione irrispettosa all’arbitro”, Bogdan (Livorno), Chiosa (Entella) e Germoni (Juve Stabia), tutti espulsi per doppia ammonizione, e infine Diaw (Cittadella) che era diffidato e ieri è stato ammonito per simulazione. Una giornata di squalifica è stata inflitta all’allenatore dell’Entella, Rocco Boscaglia, espulso “per aver contestato una decisione arbitrale con veemenza e plateale gestualità” e due al tecnico collaboratore del Livorno, Vincenzo Melidona, anche lui espulso “per aver rivolto epiteti gravemente insultanti ad un calciatore della squadra avversaria”.