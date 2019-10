(ANSA) – BOLOGNA, 27 OTT – Il Bologna ritrova il successo dopo cinque partite: “Ho parlato con Sinisa a fine partita e mi ha detto che è orgoglioso di noi, per come abbiamo portato a casa la partita con le unghie e con i denti. Sapevamo che oggi sarebbe stata dura ma abbiamo giocato con buona intensità soprattutto a metà campo. E l’azione del primo gol di Palacio è la dimostrazione che il lavoro paga”. Da migliorare la gestione della gara: “Dopo il vantaggio dovevamo rasserenarci e giocare più sciolti, invece ci siamo irrigiditi, ci siamo allungati e la Samp ne ha approfittato”. Ma il carattere è un altro elemento positivo del Bologna: “La reazione ce la teniamo stretta, così come la voglia di andarci a riprendere quello che in altre occasioni avremmo meritato e abbiamo visto sfumare”.