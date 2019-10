(ANSA) – MILANO, 27 OTT – Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in provincia di Como, dove un’auto ha investito due pedoni, padre e figlia, causando la morte del primo e il ferimento della seconda, che ora si trova ricoverata in gravi condizioni. E’ accaduto a Magreglio (Como), lungo la strada provinciale 41, all’altezza di via Adua, dove un’Audi con a bordo una famiglia ha travolto l’uomo e la donna, sembra a forte velocità. Un impatto quindi molto violento, che ha scaraventato i due nel fiume Lambro sottostante, oltre un parapetto. L’uomo, di 68 anni, è rimasto straziato nell’impatto, e il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. La figlia, di 44 anni, è stata intubata dai medici e trasportata con l’elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Lecco. Medicati anche i componenti della famiglia: si tratta di padre, madre e due bambini di 6 e 9 anni. Il padre, un 45enne, ha riportato alcune contusioni, gli altri tre solo un forte spavento e sono stati portati al pronto soccorso a scopo precauzionale.