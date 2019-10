(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Con la morte di Abu Bakr al Baghdadi, il ‘ricercato numero uno’ dagli Stati Uniti è ora il leader di al Qaida, l’inafferrabile medico egiziano Ayman Abdel Rahman al Zawahiri, unico ad avere ‘l’onore’ di una taglia da 25 milioni di dollari sulla testa offerta dal dipartimento di Stato Usa, proprio come al Baghdadi e, prima di lui, il suo predecessore ed ex capo Osama bin Laden. Al Zawahiri e’ ufficialmente il capo di al Qaida da quando la notte del primo maggio 2011 bin Laden fu ucciso in un blitz delle forze speciali Usa in Pakistan. Il medico egiziano, che ha 68 anni, è stato tra i fondatori di al Qaida alla fine degli anni Ottanta, e gia’ numero 2. Come leader negli ultimi anni ha però dato piu’ l’impressione di inseguire con affanno gli eventi che di dettare l’agenda della jihad globale. Di fatto, e’ stato messo in ombra proprio dall’Isis di al Baghdadi. La sua ultima ‘apparizione’ risale all’11 settembre scorso, 18esimo anniversario degli attentati contro l’America pianificati proprio da al Qaida.