(ANSA) – NEW YORK, 27 OTT – Gli elicotteri americani CH-47 Chinooks che hanno trasportato le truppe speciali della Delta Force in Siria per il raid contro il leader dell’Isis Abu Bakr al-Baghdadi sono partite dell’Iraq, da una base militare vicino Erbil. Lo affermano alcuni funzionari americani, sottolineando che le truppe sono rimaste nell’area del compound per circa due ore, durante le quali hanno raccolto anche documenti e computer. Una volta terminato il raid i militari sono saliti di nuovo a bordo degli elicotteri e hanno percorso la stessa strada dell’andata, lasciando gli aerei da guerra a bombardare il compound fino alla sua distruzione fisica.