(ANSA) – PERUGIA, 27 OTT – E’ stata del 64,42%, di 8,99 punti superiore a quella registrata nel 2015, l’affluenza per le elezioni regionali in Umbria. Il dato definitivo relativo a tutti e 92 comuni è stato diffuso dal ministero dell’Interno. In provincia di Perugia l’affluenza è stata del 64,66% (56,31 nella precedente consultazione) e in quella di Terni del 63,72% (52,92%).