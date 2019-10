(ANSA) – ROMA, 28 OTT – “Le sempre più rapide trasformazioni economiche e sociali presentano rischi di varia natura per la qualità della vita delle popolazioni dei piccoli comuni italiani, talvolta mettendo persino in discussione il loro equilibrio vitale”. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel messaggio per l’iniziativa ‘Sindaci d’Italia’, organizzata da Poste italiane. “E’ importante evitare isolamenti e abbandoni, è necessario prestare cura alla pluralità dei territori”, sottolinea Mattarella, considerando “indispensabile” uno “sforzo convergente di istituzioni, imprese e società civile”.