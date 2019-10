(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Ora è ufficiale: Matteo Berrettini è entrato nella top ten del tennis mondiale. L’Atp ha infatti pubblicato la nuova classifica che vede al comando sempre il serbo Novak Djokovic. Berrettini, romano, 23 anni, entra per la prima volta nei primi migliori dieci del ranking, conquistando il nono posto grazie ai risultati conseguiti in una stagione da incorniciare, e si trova ora a un passo dalle Finals di Londra. Altra buona notizia per il tennis azzurro è l’ingresso del giovanissimo altoatesino Jannik Sinner nella top 100: il 18enne si è infatti preso il 93mo posto.