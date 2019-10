(ANSA) – GENOVA, 28 OTT – “Sampdoria-Lecce 3 punti”. E’ l’ultimatum implicito nello striscione apparso questa mattina all’ingresso del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco dove la squadra di Ranieri si è ritrovata in vista del match di mercoledì sera al Ferraris con i salentini. Il messaggio firmato dagli Ultras Tito Cucchiaroni testimonia il malumore della tifoseria dopo il passo falso di ieri a Bologna (2-1) che ha lasciato all’ultimo posto la squadra blucerchiata. I numeri sono molto preoccupanti: peggior attacco insieme all’Udinese (5 gol) e peggior difesa al pari del Lecce (18 reti incassate) ed è l’unica squadra di A che ha vinto finora solo una partita. Inoltre per la prima volta nella sua storia, la Samp ha perso sette delle prime nove partite stagionali di serie A e infine era dalla stagione 1972/73 che non occupava l’ultimo posto alla nona giornata.