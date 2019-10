(ANSA) – ROMA, 28 OTT – “Questo sarà forse l’anno più importante della mia carriera con le Olimpiadi di Tokyo 2020, spero di potervi regalare ancora grandi emozioni come ho fatto finora”. Così la campionessa mondiale dei 1500 sl Simona Quadarella, rivolgendosi ai ragazzi delle scuole invitati in aula Giulio Cesare in Campidoglio in occasione della cerimonia d’onore voluta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per celebrare i successi internazionali della nuotatrice capitolina. “Grazie alla sindaca Raggi per questo invito – le parole di Quadarella, atleta dei Vigili del fuoco che ieri, a Roma, ha stabilito il record italiano dei 1500 in vasca corta in 15’35”82 – vedere i ragazzi e la mia famiglia tutta qui mi emoziona, sono una ragazza come voi che viene da una famiglia semplice e da una scuola e una famiglia normale”. Con la nuotatrice azzurra presenti tra gli altri anche il numero uno della Fin Paolo Barelli, l’attuale coach Christian Minotti e il primo allenatore di Simona, Marco Di Lorenzo.