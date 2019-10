(ANSA) – NEW YORK, 28 OTT – Le fiamme in California minacciano Los Angeles, costringendo a evacuazioni anche nella metropoli. Fra gli evacuati anche la stella basket LeBron James, che ammette di aver girato a lungo a vuoto con la sua famiglia in cerca di una stanza d’albergo, inizialmente senza successo. L’incendio vicino a Los Angeles, chiamato Getty Fire, è divampato nel mezzo della notte.