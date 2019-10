(ANSA) – MILANO, 28 OTT – Circa 2 mila medici specializzandi del quarto e quinto anno potranno progressivamente iniziare a prestare servizio autonomo negli ospedali lombardi. E’ quanto prevede una delibera approvata questa mattina dalla giunta regionale e presentata in conferenza stampa dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. “Uno dei grossi problemi nei nostri ospedali – ha detto Gallera – è la mancanza di personale. Oggi, con questa delibera, la Lombardia dà una prima risposta concreta fornendo alle strutture sanitarie che fanno parte della rete formativa, indirizzi per la progressiva assunzione di autonomia operativa e decisionale dei medici in formazione specialistica (persone che hanno già fatto un corso di studio di 6 anni e altri 3 anni di specializzazione)”. Tra poche settimane, dunque, “2 mila specializzandi saranno molto più autonomi e operativi nelle corsie dei nostri ospedali. Si tratta di un risultato importante che va nella direzione di garantire cure sempre più adeguate grazie alla presenza di più medici. Tutto ciò, ovviamente, non andrà a discapito dell’assunzione di nuovi medici”. L’assessore ha anche specificato che la Lombardia “è la prima Regione in Italia ad introdurre questa possibilità che, fra l’altro, è a costo zero per i cittadini perché gli specializzandi già ricevono una borsa di studio”.(ANSA).