(ANSA) – ROMA, 28 OTT – “L’impegno comune tra centrosinistra e M5s è per me la strada giusta. Dobbiamo, insieme, rimettere al centro la questione sociale e affermare la lotta alle diseguaglianze come premessa fondamentale per la crescita di tutto il Paese. Per battere la destra c’è una sola strada: prosciugare le ragioni sociali che hanno alimentato la sua forza. Siamo al governo per questo. Dobbiamo dimostrare con scelte concrete la nostra capacità di incidere sulla vita delle persone, fermando polemiche insopportabili e distinguo che non portano lontano”. Lo dichiara Roberto Speranza, segretario di Articolo 1 e ministro di Leu, commentando il risultato del voto in Umbria. “La sconfitta, anche se ampiamente prevista e con cause locali molto marcate, è stata dura e merita una seria riflessione. Trarre conclusioni, in merito a future alleanze, da una singola esperienza sarebbe però un errore”.