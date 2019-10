(ANSA) – FRANCOFORTE, 28 OTT – Nel discorso alla cerimonia di commiato per Mario Draghi a Francoforte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ringraziato ha affermato che “nel 2011 l’impatto della crisi finanziaria imponeva all’unione e alla Banca, in primo luogo, un cambio di passo. La sfida infatti era presto divenuta esistenziale: sconfiggere la percezione della possibilità, se non del rischio, di dissoluzione dello stesso eurosistema. Una possibilità, e un rischio, che oggi possiamo considerare sconfitti”.