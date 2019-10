(ANSA) – MILANO, 28 OTT – “La visione di Elliott è chiara e audace, riportare il Milan al vertice del calcio italiano e mondiale e non metterci 10-15 anni”. Lo ha detto l’ad rossonero Ivan Gazidis, con quella che può suonare come una replica alle ultime dichiarazioni del dt Paolo Maldini. Durante l’assemblea dei soci, Gazidis ha sottolineato che “Paolo (Maldini, ndr) e Zvone (Boban, ndr) stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo tutti impazienti, ma la realtà è che ci vuole del tempo. Non vogliamo fare promesse che non si avvereranno”.