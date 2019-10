CARACAS – El Aula Magna de la UCV se llenó de música y nostalgia este fin de semana durante el maravilloso espectáculo “Sanremo Sin fronteras”, evento que se celebró en el marco de la Semana de la Lengua Italiana que se realiza en Caracas y que culmina este 30 de octubre.

Placido Vigo, Encargado de Negocios y Jefe de la Misión Diplomática en Venezuela, quien estuvo acompañado por el Cónsul General, Enrico Mora, dio la bienvenida a los presentes y agradeció a los organizadores por permitir compartir este importante espectáculo que refuerzos la hermandad y lazos culturales entre Italia y Venezuela, al tiempo que aseguró que mientras él esté en el país, continuará promoviendo la realización de “Sanremo Sin Fronteras”.

El concierto bajo la producción de Andrés Roig y Andy Perillo, contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección y arreglos del maestro Gregory Antonetti, así como de un grupo de jóvenes cantantes que dieron vida a 22 inolvidables temas que se dieron a conocer luego de haber sido interpretados en el reconocido festival de la canción italiana.

Como anfitriones, estuvieron animado el show Daniela Di Loreto, vicepresidenta del CIV, Fabio Giacobbe quien fuera presidente de la Casa Italia de Maracay y el cantante y Daniel Somaró, equipo que además de relatar anécdotas en torno a cada tema, comentaron algunos hechos curiosos a través de los casi 70 años que lleva celebrándose el festival en Italia.

Las voces que vibraron este domingo bajo las Nubes de Calder fueron de Ángel Farías, Cristian Pabón, Déborah Emperatriz, José Ángel Hernández, Katherina Coll, Mauro Stifano, Tábatha Pérez, Wahari, Andy Perillo, además de la intervención especial de la Primerísima Mirla Castellanos, quien cantó “Meravigliosa”, pieza que preparó para presentarse en el festival pero que no pudo debido a decisiones del comité organizador del evento en esa época.

Venezuela tiene su Sanremo

El festival más importante de la música italiana de todos los tiempos se ha revivido en Venezuela desde hace 11 años, cuando se organizó un concierto en el Centro Italo Venezolano con el cual se buscaba mantener las tradiciones de la música y cultura italiana entre las distintas generaciones italo venezolanas, así como hacerle revivir a los connacionales canciones de distintas épocas que han dejado gratos recuerdos y marcado la vida de millones de personas en todo el mundo.

Entre los temas emblemáticos del certamen que retumbaron en el Aula Magna y que en su momento fueron interpretados por Laura Pausini, Domenico Modugno, Lucio Dalla, Nicola Di Bari, Ricardo Cocciante, Andrea Bocelli, Claudio Baglione y muchos más, estuvieron Ancora; La Solitudine; A Chi; 4 de marzo de 1943; Dio come ti amo; Champagne; Non pensare a me; Bella senza anima; La Bambola; Un amore cosí; 24 mil bacci; Perdero il amore; Gloria y otros entre los que no pudo falta Volare.

Como novedad la edición de este año realizó al final de las interpretaciones una votación por parte del público asistente para escoge la canción ganadora del festival, resultado en primer lugar “Occhi di ragazza”; el segundo puesto “Caruso” y en el tercer peldaño “Zíngara”.

Los cantantes recibieron sus merecidos reconocimientos, al igual que la Mirla Castellanos, a quien se le otorgó una estatuilla por su participación especial en la edición celebrada.

El concierto que contó con el apoyo y de la Embajada de Italia, el instituto de Cultura Italiano de Caraca y un grupo de aliados que hicieron posible el espectáculo, donará parte de su taquilla a beneficio del Comité Italiano de Asistencia “Comitas” , institución que ayuda a personas en estado de indigencia en Venezuela.

Letizia Buttarello