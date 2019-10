ROMA. – Secondo il New York Police Department, la Grande Mela ha registrato 289 omicidi nel 2018. Nello stesso anno Londra, statistiche della Metropolitan Police alla mano, ha avuto 130 morti violente. Rimanendo in Europa, l’anno scorso Berlino ha assistito a 94 omicidi, stando ai dati pubblicati sul portale del comune.

Numeri nettamente superiori agli appena dieci omicidi volontari registrati a Roma nel 2018 e di cui si trova riscontro nei dati diffusi dalla corte d’Appello della capitale.

E che impallidiscono a fronte di quelli da bollettino di guerra registrati in città come la venezuelana Caracas (2.980 morti), la sudafricana Cape Town (2.868) o la brasiliana Fortaleza (2.724).

IL RANKING DELLA MORTE – Queste ultime tre città dominano la classifica delle metropoli mondiali per numero di omicidi stilata da qualche anno dall’ong messicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal, una delle più citate fonti online in materia.

Un elenco, al netto delle difficoltà che si registrano nel mappare in modo accurato città e regioni del mondo come l’Africa e l’Asia, che vede dominare il continente sudamericano: sono in America Latina ben 42 tra le prime 50 città con più omicidi.

A queste se ne aggiungono tre in Sudafrica (Cape Town, Durban e Nelson Mandela Bay) e cinque negli Stati Uniti: la prima è Baltimora con 309 morti, seguita da Detroit, New Orleans, dalla capitale portoricana San Juan e da St. Louis. Dati, questi ultimi, che trovano riscontro nelle statistiche pubblicate dall’Fbi.

TIJUANA LA PEGGIORE – Se per stilare la classifica si tiene invece in considerazione l’incidenza degli omicidi sulla popolazione, e quindi la pericolosità, la palma di città più violenta al mondo spetta tuttavia alla messicana Tijuana, con un tasso di 138 morti violente ogni 100.000 abitanti. Seguono Acapulco, sempre in Messico (che ha 15 città nella top 50, seguito dal Brasile con 14), e ancora una volta Caracas.

EUROPA SICURA – L’Europa a confronto, pur con i suoi 5184 omicidi registrati in tutta l’Ue nel 2017, sembra un paradiso di sicurezza, stando agli ultimi dati resi disponibili da Eurostat. Numeri, aggregati per Paese, che vedono l’Italia agli ultimi posti per quanto riguarda il tasso di delitti per numero di abitanti (0,61 ogni 100 mila, per un totale di 371 morti). Registrano tassi migliori di quello italiano solamente la Norvegia, la Svizzera e il Lussemburgo.