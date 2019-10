(ANSA) – TORINO, 28 OTT – “E’ sempre piacevole quando si parla di te in termini lusinghieri. Che si dica che sono stato il migliore, un giocatore fantastico. Oggi ascolto quello che si dice di me. Ma quando avrò smesso, alla fine della mia carriera, me ne fregherò perché scollegherò tutto”. Lo ha detto Cristiano Ronaldo in un’intervista esclusiva al settimanale France Football.