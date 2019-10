(ANSA) – TORINO, 28 OTT – Nessuna lesione muscolare per Miralem Pjanic. La buona notizia per Maurizio Sarri è arrivata dopo gli esami diagnostici eseguiti oggi al JMedical, che – si legge nella nota della Juventus – “non hanno evidenziato lesioni muscolari”. Pjanic già oggi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra: salterà probabilmente il match di mercoledì sera con il Genoa ma dovrebbe essere a disposizione nel derby di sabato in casa del Torino.