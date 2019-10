(ANSA) – BRUXELLES, 28 OTT – C’è anche la richiesta di nominare il ‘suo’ commissario europeo tra quelle rivolte al governo britannico dall’Ue nel quadro del via libera a una nuova proroga della Brexit. Secondo fonti europee interpellate dall’ANSA, la richiesta di nomina del commissario è stata inoltrata a Londra, insieme a quella di avere l’ok britannico alla proroga, in parallelo all’avvio della cosiddetta procedura scritta decisa oggi dagli ambasciatori Ue.Preannunciata dalla presidente designata Ursula Van der Leyen la scorsa settimana e ora formulata dal Consiglio Ue, la richiesta a Londra di designare il suo commissario risponde all’esigenza dettata dai Trattati in base al fatto che la Gran Bretagna è e sarà molto probabilmente ancora parte integrante dell’Ue quando si insedierà la nuova Commissione, la stessa logica già applicata nel caso delle elezioni europee. La richiesta rischia tuttavia di complicare e allungare ulteriormente il percorso che porterà all’insediamento del nuovo esecutivo europeo.