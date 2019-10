(ANSA) – TORINO, 28 OTT – “De Ligt? Non lo vedo in difficoltà, per me, al contrario, è in crescita: è fortissimo e gioco bene al suo fianco”. L’assist di Alex Sandro all’olandese, che ha accusato qualche incertezza nelle ultime partite della Juventus: “Noi giocatori esperti dobbiamo passare un po’ di esperienza e tranquillità ai nuovi – ha raccontato Alex Sandro ai microfoni di Sky -. Sono sicuro che farà meglio ogni partita, è importante per la squadra”.