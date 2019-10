FIRENZE. – Fiorentina stangata, ed è emergenza. La sconfitta con la Lazio rischia di lasciare grossi strascichi sul prosieguo del campionato viola: le tre giornate di squalifica comminate a Frank Ribery priveranno la squadra di un giocatore che da subito si è dimostrato importante. Il francese però paga la reazione a fine gara contro l’assistente arbitrale nel finale concitato, fra le proteste della squadra viola dopo il gol del 2-1 di Immobile viziato da un precedente fallo di Jordan Lukaku su Sottil.

“Chiedo scusa ai compagni, al mister e ai tifosi, mi dispiace per ieri sera – ha scritto Ribery via Twitter – E chiedo scusa al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d’animo”.

Il 36eienne attaccante francese (la società sta valutando se fare ricorso) salterà le trasferte contro il Sassuolo e il Cagliari e la gara interna con il Parma. Un guaio per i viola che con Ribery titolare avevano trovato continuità di rendimento. Non a caso, prima del contestato cambio ieri sera (evidente lo sfogo del francese contro la decisione di Montella) la gara era ancora sull’1-1.

“Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto a Firenze per questa città e questa società – ha aggiunto nel suo messaggio social Ribéry – Mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme”.

L ‘ex Bayern invoca quindi più attenzione e più rispetto per la propria squadra che già in questa stagione si è vista penalizzata da alcune scelte arbitrali, secondo ha sottolineato anche Rocco Commisso.

“Quanto ci è successo è un po’ scandaloso perché ci penalizzerà per molto tempo – ha dichiarato il patron viola – . Ribery è stato nervoso e ha sbagliato anche se magari aveva ragione visto che tutto è scaturito dal fallo che l’arbitro non è andato a rivedere, esattamente come ci era già accaduto contro il Napoli. Perché non l’ha fatto? Poi si può pure accettare la decisione ma certe cose non riesco a capirle, non sono sereno- ha ammesso il magnate italo-americano – I giocatori devono rispettare le regole, ma anche gli arbitri devono essere all’altezza”.

Intanto per la trasferta di mercoledì i viola saranno in emergenza: agli squalificati Ribèry e Ranieri si aggiungono anche gli infortunati Caceres e Lirola. E la classifica, che fino a domenica profumava d’Europa, è tornata grigia.