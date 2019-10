BOGOTA. – Vittoria del centro-sinistra nelle sue diverse denominazioni ieri nelle elezioni regionali in Colombia, con la significativa conquista di Bogotà e delle principali città colombiane.

Da parte sua Alvaro Uribe, ex presidente e leader del partito Centro democratico (Cd, destra), ha ammesso “con umiltà” una sconfitta che complica indirettamente la guida politica anche del governo nazionale del presidente Iván Duque.

A Bogotà il candidato sostenuto dal governo, Miguel Uribe, è stato il meno votato di quelli in lizza. Il nuovo sindaco è Claudia López, del partito di centro-sinistra Alianza Verde.

Ma la peggiore sconfitta sofferta da Uribe è stata a Medellín, nel dipartimento di Antioquia, dove è nato e che è considerata la sua roccaforte. A prevalere qui è stato Daniel Quintero, un giovane candidato indipendente che ha sconfitto il candidato governativo Alfredo Ramos.

Vittoria della Alianza Verde anche a Cali, dove Jorge Iván Ospina Gómez, si è imposto raccogliendo il 38% dei voti.

Infine, Uribe ha dovuto accettare anche che candidati della ex guerriglia delle Farc hanno conquistato almeno tre sindaci: a Turbaco, Puerto Caicedo e Guapi.