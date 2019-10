CARACAS – Quando mancano 180 minuti al termine della stagione regolare soltanto due squadre hanno un posto garantito nella fase successiva: Deportivo Táchira e Caracas.

A San Cristóbal, con un gol dell’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco (59’) i gialloneri hanno battuto 1 – 0 il Metropolitanos. Grazie a questo risultato gli andini volano a quota 33 punti ed hanno un posto garantito nei play off scudetto. Dal canto loro i viola perdono un’occasione importante nella corsa alla festa degli otto.

Vittoria esterna (0- 1) per il Caracas contro il Lala. Il gol partita é stato griffato da Richard Celis (46’). Con questa vittoria i capitolini si sono qualificati per la fase dove c’é in palio lo scudetto. I “rojos del Ávila” da quando c’è la formula dell’octagonal sono l’unica squadra che si é sempre qualificata.

Sul campo neutro di Guanare, il Carabobo ha battuto per 5 – 1 il Monagas. Le reti granata sono state griffate da Franklin González (25’), Luis Guerra (39’ e 58’), Ángel Lezama (50’) e Grenddy Perozo (90+1’). Il gol della bandiera dei “guerreros del Guarapiche” é stata segnata da Rubén Rojas (67’).

Gli orientali non subivano cinque reti in una gara valevole per la Primera División da nove anni, l’ultimo ko con un passivo cosí grande é stato contro il Deportivo Italia (7 – 1).

Il Llaneros ha superato per 2 – 1 il Trujillanos grazie alle reti di Leonardo Terán (15’) e Carlos Yánez (65’), il gol della bandiera degli andini porta la firma di Ronny Maza.

Colpaccio dell’Estudiantes de Caracas contro il Mineros: vittoria 1 – 0 con col di Aitor López (34’). Grazie alle reti di Jhon Marchán (21’, su calcio di rigore) e Denny Herrera (29’) il Portuguesa: 2 – 1 all’Estudiantes de Mérida. La rete accademica é stata segnata da Christian Flores (34’, su calcio di rigore).

Gli altri risultati della 17esima giornata: Deportivo La Guira – Zulia 0 – 0, Deportivo Lara – Academia Puerto Cabello 1 – 1 e Zamora – Aragua 0 – 0. In questo turno di campionato ha riposato l’Atlético Venezuela.

(di Fioravante De Simone)