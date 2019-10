(ANSA) – PECHINO, 29 OTT – La governatrice Carrie Lam nega l’ipotesi secondo cui Pechino vorrebbe sostituirla a marzo alla guida di Hong Kong, in base a quanto riportato dal Financial Times: in conferenza stampa, Lam ha parlato di “rumor” e ricordato la smentita del ministero degli Esteri cinese. “Il governo centrale è stato molto d’aiuto e resta fiducioso che io, il mio team e il governo di Hong Kong, in particolare la polizia, saremo in grado di gestire la situazione, porre fine alle violenze e riportare la normalità il prima possibile”, ha detto.