(ANSA) – ROMA, 29 OTT – “Quando Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s, ma l’ha fatta nascere lui, quando Zingaretti e Conte dicono una cosa il lunedì, un’altra il martedì, non è un problema per Salvini. Stanno facendo una manovra che entra nelle case degli italiani: siccome si stanno inventando tasse su tutto, temo che gli italiani non abbiano tempo e pazienza per subire queste beghe tra Pd e M5s, Renzi, Conte, Di Maio… prima si vota, meglio è”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di Rtl102.5.