(ANSA) – ROMA, 29 OTT – “Abbiamo fatto il punto sulle Finals, un evento molto importante per il nostro territorio. Se le Atp saranno contenute nella legge olimpica? Assolutamente sì, il Comitato organizzatore dovrà costituirsi con una legge speciale”. Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al termine dell’incontro dal ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora con al centro il tavolo sulle Atp Finals di Torino 2021-25. “Oggi è stato un incontro tecnico e anche noi come città abbiamo portato oggi una nota in cui rileviamo la necessità di procedure speciali”, ha rilevato Appendino.