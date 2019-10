(ANSA) – ROMA, 29 OTT – – “La Raggi prima va a casa meglio è per tutti. Per fare il sindaco di Roma in maniera più efficace rispetto sia a Marino che alla Raggi qualche idea in mente ce l’ho, ma non posso fare nomi perché non sarebbe rispettoso nei confronti dei romani. Prima li aspetto a firmare per mandare a casa la Raggi. Una squadra? Ci stiamo lavorando, quartiere per quartiere, problema per problema soluzione per soluzione”. Così Matteo Salvini che sfrutta l’onda umbra per iniziare la campagna su Roma. In casa Fdi Giorgia Meloni, precisando che non si ricandiderà, punta per Roma “ad un progetto serio e credibile, di cui voglio parlare con gli alleati, di scelte coraggiose, di un candidato competitivo e serio, senza la presunzione di essere il migliore ma che voglia ridare a Roma il ruolo che ha”.