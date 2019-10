(ANSA) – BERLINO, 29 OTT – Il ministro dell’economia tedesco Peter Altmaier è inciampato e caduto dal palco al termine del suo discorso a Dortmund, durante la presentazione di un’iniziativa sul digitale in Germania. Soccorso dall’ambulanza, il ministro è stato ricoverato immediatamente in ospedale, riferisce la Dpa, e l’evento è stato sospeso temporaneamente. Altmaier non ha perso conoscenza, ma ancora non si hanno informazioni sulle conseguenze provocate dalla caduta. Il ministro dell’economia è considerato un uomo di fiducia della cancelliera Angela Merkel.