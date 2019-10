(ANSA) – TORINO, 29 OTT – “I problemi sotto porta non riguardano Bernardeschi ma tutta la squadra”. Maurizio Sarri torna sulle difficoltà in fase realizzativa della Juventus, capace di creare tante occasioni da gol ma non di concretizzarle. Un esempio è l’errore a porta vuota del fantasista toscano contro il Lecce: “Nelle ultime 5-6 partite stiamo creando ma la percentuale realizzativa è bassa – ha aggiunto -. Se ne può discutere tutta la vita, ma è una questione più mentale che tecnica”.