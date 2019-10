(ANSA) – LONDRA, 29 OTT – Boris Johnson ha introdotto oggi in tono polemico la legge con cui il governo Tory torna a cercare il via libera dei Comuni alla convocazione di elezioni anticipate a dicembre. Il premier ha accusato ancora una volta Parlamento e opposizioni d’aver cercato solo di “procrastinare” la Brexit e di non volere in realtà rispettare il risultato del referendum del 2016, malgrado l’accordo di divorzio da lui raggiunto con Bruxelles per evitare un no deal. Per questo, ha detto, occorre ridare la parola al popolo con le elezioni.