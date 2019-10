(ANSA) – MACERATA, 29 OTT – “Nessuna minaccia può ostacolare i miei doveri di salvare la vita di qualche ragazzo”. E’ il commento del questore di Macerata Antonio Pignataro dopo la comparsa dell’ennesima scritta offensiva a Macerata, questa volta in Vicolo Cassini, dopo lo stillicidio di frasi ingiuriose o minacciose comparse nell’ultimo anno a Macerata e in altre località marchigiane. “Le minacce e le scritte offensive accertate stamattina nel centro cittadino di Macerata – aggiunge – rappresentano un motivo maggiore per andare avanti con ulteriore determinazione e coraggio nel contrasto allo spaccio e alla vendita della marijuana light al fine di evitare che tante famiglie entrino nella tribolazione vedendo i propri figli drogati e votati all’autodistruzione”. Pignataro ripropone le parole del Capo della Polizia Gabrielli secondo cui “Il peggiore dei mali possibili dei nostri tempi è l’ indifferenza, è il girarsi dall’ altra parte e il non fare scelte di campo che siamo chiamati a fare”. In linea con questo il questore sottolinea “che la lotta alla criminalità, la lotta allo spaccio, la lotta alla droga non sono solo compito della polizia o della magistratura ma devono necessariamente coinvolgere tutte le istituzioni, tutte le comunità iniziando principalmente dalle famiglie alla scuola per evitare che la droga,anche nel nostro paese diventi un emergenza nazionale.