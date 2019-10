(ANSA) – TUNISI, 29 OTT – “Circa 600 migranti sono stati appena rilasciati dal centro di detenzione di Abu Slim nelle strade. La loro sicurezza è di grande preoccupazione poiché gli scontri armati continuano a Tripoli”. Lo scrive l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni in Libia su Twitter aggiungendo che “la liberazione dei migranti dovrebbe essere condotta in maniera ordinata e la loro protezione garantita”.