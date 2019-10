(ANSA) – NYON (SVIZZERA), 29 OTT – La Bulgaria dovrà giocare la prossima partita di qualificazione a Euro 2020 a porte chiuse. Lo ha deciso oggi l’Uefa dopo la serata di follia a Sofia, in occasione di Bulgaria-Inghilterra valida per le qualificazioni all’Europeo, con gli insulti razzisti contro i giocatori inglesi di colore e i saluti nazisti da parte dei tifosi bulgari. La Bulgaria, multata di 85 mila euro e che ha evitato di essere espulsa dal torneo, rimarrà sotto osservazione per due anni. La prossima partita casalinga della Bulgaria è contro la Repubblica Ceca il 17 novembre.