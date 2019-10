(ANSA) – ROMA, 29 OTT – La Federcalcio cilena ha deciso di fermare i campionati a sei giornate dalla fine per volontà delle autorità politiche e delle forze dell’ordine, a causa degli scontri che da giorni stanno mettendo alle corde il Paese. Lo ha annunciato la Anfp in un comunicato ufficiale. Alla luce delle violente tensioni che sta vivendo il Paese sudamericano non si disputeranno le partite della Primera Division, della Primera B, della Segunda Division, del campionato femminile di calcio e di quelli giovanili.