CARACAS – La nazionale venezuelana parteciperà con tre atleti alla tappa della Coppa del Mondo di BMX Freestyle che si disputerà a Chengdu (Cina) dal 31 ottobre al 3 novembre. Il CT della nazionale creola ha convocato: Daniel Dhers, Eddy Álvarez e Katherine Díaz.

Per Dhers, quella in terra cinese sarà l’ultima prova in questo 2019. Poi il campione nato 34 anni fa a Caracas rientrarà negli Stati Uniti dove riprenderà gli allenamenti nel DD Actionts Sport Complex del North Caroline. In questa stagione, Dhers ha vinto la medaglia di bronzo nel Campionato Panamericano omologato dalla Unione Ciclisti Internazionale (UCI).

Oltre a Dhers, tra i convocati della nazionale venezuelana ci sono: Eddy Álvarez e Katherine Díaz. Nel palmares della Díaz spiccano le medaglie d’argento vinte nel “The Butcher Jam 2014″ di Flensburgo in Germania e nel FISE World Montpellier 2014. A questo si aggiungono, il secondo posto nel BMX World del 2013 disputato a Colonia, in Germania ed il quarto posto nel FISE World Montpellier (2013).

Tra le nazionali in gara anche l’Italia che parteciperà con sette atleti alla tappa della Coppa del Mondo di BMX Freestyle che si disputerà a Chengdu (Cina). Il CT Federico Ventura ha convocato: Alessandro Barbero, Elia Benetton, Emanuel Bettassa, Sara Canovi, Vittorio Galli, Francesco Mongillo, Gabriele Pala.

(di Fioravante De Simone)