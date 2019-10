FIRENZE. – É una Fiorentina in emergenza quella che domani sarà ospite del Sassuolo: senza Ribéry e altri due titolari (Caceres e Lirola) e pure senza Montella squalificato dopo lo sfogo contro l’arbitro al termine del contestato ko con la Lazio: al suo posto il vice Daniele Russo.

”Ho sbagliato, sono andato un po’ sopra le righe anche se magari sarebbe servita più comprensione visto quanto successo” – le parole del tecnico viola che poi ha parlato di Ribéry furioso domenica per le decisioni arbitrali ma anche per la sostituzione: ”C’è un bellissimo rapporto con lui, fin da prima del suo arrivo, e già ieri ci siamo chiariti, ha chiesto súbito scusa reagendo da campione, ha capito di essere andato sopra le righe. So che Franck è venuto in Italia perché nella testa è ancora un campione ma io anche devo gestire i suoi 36 anni”.

Quanto alla squalifica per tre turni rimediata dal giocatore francese Rocco Commisso a Radio Toscana ha confermato che ”non faremo ricorso: dispiace, domenica è stata una brutta serata per il risultato, gli espulsi e gli infortunati, ho visto i giocatori demoralizzati specie Ribéry, ma gli ho detto che continuerò a volergli bene – ha detto il patron viola – Lui come Chiesa e gli altri vanno sostenuti e amati, ora speriamo di tornare a vincere presto”.

Anche Montella ha invitato a guardare avanti: ”Il Sassuolo è avversario difficile, dobbiamo ripartire con entusiasmo e continuare a sognare, stiamo lavorando seriamente, sono orgoglioso”.

Date le assenze sarà costretto domani a cambiare molto: tra i convocati c’è per la prima volta Rasmussen e si rivedono Eysseric e Terzic, possibile il rilancio di Benassi, in ballottaggio Vlahovic e Boateng più di Pedro, Verso la conferma Chiesa: ”Federico ha un recupero eccezionale, può fare tre gare in una settimana”.