SAN PAOLO. – Uno straordinario successo di pubblico ha suggellato a San Paolo la chiusura dell’8/a edizione della Settimana della cucina regionale italiana (21-27 ottobre).

Organizzato dal consolato generale d’Italia a San Paolo, con la collaborazione della locale delegazione dell’Accademia italiana della cucina, l’evento è stato animato dalla presenza di 20 premiati chef italiani che hanno presentato le loro creazioni gastronomiche in 40 menu degustazione d’autore dal forte carattere regionale presso 20 rinomati ristoranti della città.

La Settimana di San Paolo ha consentito di raccontare al pubblico paulistano – attraverso una cucina contemporánea distante dagli stereotipi – i territori, la cultura, le tradizioni ed i prodotti tipici di tutte le 20 regioni italiane e in particolare di valorizzare le eccellenze enogastronomiche tutelate dal riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta (Igp), anche in vista dell’apertura di questo mercato con l’entrata in vigore dell’accordo Ue‐Mercosur.