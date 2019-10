CARACAS – Da est a ovest del paese si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Venezuela. Tante sfide in bilico dopo un pareggio, due vittorie di misura ed il 2-0 dell’Accademia Puerto Cabello contro lo Zulia.

Si parte, domani alle 11:00, con la sfida dell’Olímpico tra Deportivo La Guaira e Monagas, all’andata i “guerreros del Guarapiche” si sono imposti per 1 – 0 con una rete di Yanoswky Reyes (48’). Entrambe le formazioni puntano alla vittoria finale per salvare la stagione. Gli arancioni hanno ancora la possibilità di entrare all’octagonal e tentare di arrivare fino in fondo per riuscire a strappare uno dei ticket per le competizioni internazionali. Mentre gli orientali stanno vivendo una stagione da incubo senza chance di entrare nei play off, anzi devono stare attenti per non scivolare nelle sabbie mobili della zona retrocessione.

A Maracaibo, i campioni in carica della Coppa Venezuela, lo Zulia sono chiamati alla “remuntada” contro l’Academia Puerto Cabello, all’andata la formazione dello stato Carabobo si sono imposti per 2 -0.

I lagunari sognano ancora di fare l’accoppiata: Torneo Clausura-Coppa Venezuela e per questo motivo partiranno con il piede sull’acceleratore. Va ricordato che negli ultimi 10 mesi, lo Zulia ha disputato 50 gare ufficiali, 15 di queste ad eliminazione diretta.

La squadra di Puerto Cabello al momento é fuori dalla zona play off, ma ha ancora opzioni matematiche di qualificarsi per l’octagonal.

Sul neutro di Guanare, il Carabobo ospiterà lo Zamora. All’andata disputata nell’Agustín Tovar i llaneros si sono imposti per 2 -1 grazie alle reti di Darwin Matheus (53’) e Duván Rodríguez (83’). Il momentáneo vantaggio granata era stato segnato da Wilfredo Herrera (33’).

Completerà il quadro dei quarti di finale la sfida Caracas – Metropolitanos. Tutto in gioco dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata. Durante il fine settimana, i rojos del Ávila hanno timbrato il biglietto per i play off, mentre i viola dopo un inizio da favola si sono bloccati un po’ e sono ancora a caccia di uno dei posti nell’octagonal. Nessuna delle due squadre capitoline vuole perderé l’occasione di mettere un trofeo in bacheca.

(di Fioravante De Simone)