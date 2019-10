ROMA. – All’undicesimo giorno in mare con 104 migranti soccorsi davanti alle coste libiche, la Ocean Viking trova finalmente un porto sicuro: quello di Pozzallo, assegnato dal Viminale dopo un forte pressing da parte di Pd e Iv. La soluzione è arrivata dopo che Francia e Germania hanno accettato di accogliere 70 dei salvati. Attacca Matteo Salvini: “ennesima calata di braghe di questo Governo”.

Ma ci sono altri due navi umanitarie con naufraghi presi a bordo (90 la Alan Kurdi di Sea Eye e 15 la Open Arms) in cerca di un porto.

Intanto, l’Oim informa che circa 600 migranti sono stati appena rilasciati dal centro di detenzione di Abu Slim, in Libia. La Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (41 minori e due donne incinte tra i soccorsi) aveva chiesto con urgenza un ‘place of safety’ all’Italia. Ma dal Viminale non era giunto il via libera. In mattinata dal Pd e da Italia viva si sono susseguite richieste di concedere lo sbarco.

“Non si tengono le persone in mezzo al mare”, ha detto Matteo Renzi. “Il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare”, ha fatto sapere da parte sua il ministro Dario Franceschini.

Dal premier Giuseppe Conte e da M5S è arrivato quindi l’ok ed il ministro dell’Interno Luciano Lamorgese ha concesso alla nave il ‘Pos’. Non prima di aver ottenuto da Francia e Germania di farsi carico di due terzi dei salvati; l’altro terzo rimarrà in Italia. Una procedura, ha spiegato il Viminale, conclusa “in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta”, in mancanza di un meccanismo permanente europeo di distribuzione dei migranti soccorsi.

E il leader della Lega, tuona. “Per le navi delle ong straniere cariche di immigrati – ha affermato – ricomincia la pacchia, sindaci e governatori della Lega diranno di NO ad ogni nuovo arrivo di clandestini”. Quello di oggi, ha aggiunto, “è l’ennesimo favore a una ong (stavolta francese, su nave norvegese) che incoraggia gli scafisti a continuare i loro traffici. Dall’inizio del mese a oggi il governo tutto sbarchi, tasse e manette ha fatto registrare 1.854 arrivi di immigrati contro i 1.007 di tutto ottobre 2018, a settembre 2019 ben 2.498 sbarchi contro i 947 di settembre 2018”.

Sulla stessa linea la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “ricordate la favola raccontata da Conte, Di Maio e Lamorgese sulla ‘rotazione dei porti’ decisa nel vertice sull’immigrazione a Malta? Era vera: a ruotare sono i porti italiani e oggi il Governo fa sbarcare la Ocean Viking a Pozzallo. Una enorme presa in giro. Blocco navale subito”.

Sospiro di sollievo, invece, sulla Ocean Viking, che entrerà nel porto di Pozzallo alle 8 di domani mattina. “Dopo giorni bloccati in mare – ha osservato Michael Fark, capomissione di Msf – e con alle spalle le orribili condizioni sopportate in Libia e lungo tutto i loro viaggio, finalmente i migranti potranno essere portati al sicuro. Questi prolungati, inumani, blocchi non devono continuare”.

E proseguono anche gli sbarchi autonomi: 20 algerini sono arrivati sulle coste del sud Sardegna su due barchini, mentre 25 migranti sono state rintracciate a terra nel Salento dopo uno sbarco avvenuto in mattinata. Dal Nord Africa si continua dunque a partire e la difficile situazione della Libia allontana le soluzioni.

Le associazioni riunite nel Tavolo Asilo e Leu chiedono all’Italia di annullare il Memorandum of understanding firmato con la Libia che – senza interventi – si rinnoverà automaticamente il 2 novembre.

