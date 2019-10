(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 30 OTT – Il Papa ha lanciato un appello per l’ “amato Iraq”. “Mentre esprimo cordoglio per le vittime e vicinanza alle loro famiglie e ai feriti, invito le Autorità – ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale – ad ascoltare il grido della popolazione che chiede una vita degna e tranquilla. Esorto tutti gli iracheni, con il sostegno della comunità internazionale, a percorrere la via del dialogo e della riconciliazione e a cercare le giuste soluzioni alle sfide e ai problemi del Paese”.