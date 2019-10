(ANSA) – ROMA, 30 OTT – “Sono d’accordo con Cacciari sul congresso. Per farlo cambieremo lo statuto che non si tocca da tredici anni, rientra il concetto di congresso, basato su tesi politiche, aperto alla società italiana”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a Radio Capital, sulla richiesta di tenere un congresso dem arrivata da più parti. “Si terrà nei primi mesi del 2020? Non lo escludo, ma dovremo deciderlo insieme”, conclude Zingaretti.