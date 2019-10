(ANSA) – GUGLIONESI (CAMPOBASSO), 30 OTT – Il trattore si ribalta nei campi di Guglionesi, agricoltore 41enne muore schiacciato dal mezzo. E’ accaduto intorno alle 8. L’uomo, proprietario del terreno in contrada Sabbione, si trovava in campagna per la raccolta delle olive. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, i Vigili del Fuoco di Termoli (Campobasso) e i Carabinieri. (ANSA).