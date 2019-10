(ANSAmed) – BEIRUT, 30 OTT – Dopo due settimane di proteste popolari e disobbedienza civile in Libano e all’indomani delle dimissioni del premier Saad Hariri, l’esercito libanese ha oggi imposto ai manifestanti e attivisti la riapertura delle principali strade del paese, bloccate di fatto dal 17 ottobre scorso. I militari sono intervenuti nel sud e nella zona di Beirut dando ultimatum ai manifestanti di rimuovere le barriere, gli ostacoli e le tende eretti nei giorni scorsi sulle carreggiate. In alcuni casi, i militari si sono scontrati con i manifestanti, come nel caso verificatosi lungo l’autostrada che collega Beirut a Tripoli, all’altezza della località di Jall ad Dib.