(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Boris Johnson è pronto per una ‘dura’ battaglia elettorale: lo ha detto lo stesso premier britannico, secondo quanto riporta l’Independent, dopo il via libera ieri sera anche delle opposizioni alle elezioni anticipate il 12 dicembre prossimo. Il disegno di legge approvato ieri dalla Camera dei Comuni con 438 voti favorevoli e 20 contrari diventerà legge una volta approvato oggi dalla Camera dei Lord (che non ha il potere di scavalcare i Comuni). Nel frattempo, Johnson e il leader del Labour Jeremy Corbin si ‘sfideranno’ oggi al question time in Parlamento – per l’ultima volta prima della elezioni – sulla spesa pubblica e sulla Brexit. In attesa delle elezioni i conservatori hanno reinserito nel gruppo parlamentare Tory 10 dei 21 ribelli che erano stati espulsi all’inizio di settembre per avere votato contro la linea del governo nella mozione sulla calendarizzazione della proposta di legge trasversale – sostenuta assieme alle opposizioni – favorevole a un nuovo rinvio della Brexit.