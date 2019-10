(ANSA) – MILANO, 30 OTT – “Noi siamo migliori di quello che stiamo dimostrando, non siamo questi qua e dobbiamo fare uno sforzo ulteriore”. E’ l’esortazione di Stefano Pioli al suo Milan, reduce da un pareggio e una sconfitta. “Credo che cambierò qualcosa rispetto a domenica scorsa, per vari motivi, per avere una squadra intensa, brillante dal punto di vista fisico e mentale”, ha chiarito l’allenatore alla vigilia della sfida con la Spal”. “Suso? E’ un grande giocatore, è sbagliato ricondurre tutte le difficoltà a un unico giocatore. Tutti dobbiamo dare qualcosina in più”, ha aggiunto Pioli, ribadendo il concetto anche per Luca Paquetà: “Non gli manca la voglia, deve incidere di più durante la gara. Siamo tutti chiamati a dare qualcosa in più”.