(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Sulla manovra “dobbiamo fare ancora dei passi avanti, non c’è ancora l’accordo sulle partita Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Per questo oggi ci sarà spero l’ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla Parlamento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo M5s Luigi Di Maio parlando coi cronisti.