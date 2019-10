(ANSA) – MOSCA, 30 OTT – Il Comitato costituzionale siriano ha iniziato i suoi lavori a Ginevra: il suo compito principale è preparare la riforma costituzionale e poi tenere le elezioni in Siria. Lo riporta Interfax. Il Comitato comprende 150 membri scelti fra tutta la popolazione siriana, compresi i curdi. La sua formazione è durata quasi due anni ed è composta da tre gruppi di 50 persone ciascuno, che rappresentano il governo, l’opposizione e la società civile. Una riunione di un gruppo di lavoro composto da 45 persone – 15 per le autorità siriane, 15 per l’opposizione e 15 della società civile – dovrebbe iniziare poco dopo l’inizio dei lavori del Comitato costituzionale. Successivamente, le decisioni devono essere approvate dall’intera composizione del Comitato. Sulla base del regolamento interno concordato prima, la costituzione siriana del 2012 servirà da base per i lavori del comitato. La decisione di istituire il Comitato costituzionale è stata presa al Congresso nazionale del dialogo siriano a Sochi a gennaio 2018.