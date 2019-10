(ANSA) – NEW DELHI, 30 OTT – E’ partito ieri sugli autobus pubblici della capitale indiana il progetto “biglietti rosa”, che prevede corse gratuite per tutte le donne: secondo l’azienda dei trasporto di Delhi e sono almeno 220 mila passeggere hanno già usufruito del servizio. L’iniziativa, voluta dal Governatore Arwind Kejriwal prevedeva all’inizio di offrire gratuitamente anche le corse nella metropolitana, ma l’azienda dei trasporti si è opposta con la motivazione dei costi troppo alti da sostenere. Il biglietto rosa porta un risparmio di 10 rupie a corsa, (8 centesimi di euro), che consente soprattutto alle casalinghe senza fonti di reddito, o alle collaboratrici domestiche di muoversi liberamente: il provvedimento è solo l’ultimo di una serie di misure del governatore, che, in vista delle elezioni dell’anno prossimo, ha già reso gratuita il consumo di una quantità minima di acqua potabile, e ha abbassato il costo dell’elettricità per le famiglie meno abbienti. (ANSA).