(ANSA) – NEW YORK, 30 OTT – Il Cile cancella il vertice dell’Apec in calendario il 16 e 17 novembre a Santiago del Cile e il mini-accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina ‘trema’. E’ infatti proprio a Santiago che Donald Trump e il presidente Xi Jinping avrebbero dovuto suggellare la chiusura della prima fase delle trattative commerciali con la firma dell’intesa. La Casa Bianca, riportano i media americani, sta cercando di capire se ci siano eventuali altre località per il vertice.